دولة الكويت: اليوم الدولي للسلام يجسد القيم السامية لثقافة الحوار والتسامح

وزارة الخارجية

قالت وزارة الخارجية إن دولة الكويت تحيي اليوم الدولي للسلام الذي يجسد القيم السامية لثقافة الحوار والتسامح ونبذ العنف بجميع أشكاله.

وذكرت (الخارجية) في بيان لها بهذه المناسبة التي تصادف اليوم الأحد أن دولة الكويت دعت المجتمع الدولي إلى تعزيز ثقافة السلام والتعايش بين الشعوب.

كما أكدت دولة الكويت التزامها الثابت بالعمل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لدعم مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتسوية النزاعات بالطرق السلمية والمشاركة الفاعلة في مجالات العمل الدولي الإنساني بما يضمن عالما أكثر أمنا واستقرارا للأجيال القادمة.