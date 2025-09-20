العجيري العلمي: الثلاثاء 23 سبتمبر الجاري غرة شهر ربيع الآخر

مركز العجيري العلمي

أعلن مركز العجيري العلمي أن يوم الثلاثاء 23 سبتمبر الجاري سيكون غرة شهر ربيع الآخر لعام 1447هـ، فيما سيكون يوم الاثنين المقبل المتمم لشهر ربيع الأول.

وقال المركز في بيان صحفي أن هلال شهر ربيع الآخر لعام 1447هـ سيولد مساء يوم غد الأحد 21 من شهر سبتمبر 2025 (يوم التحري)، عند الساعة (10:55) مساء بتوقيت الكويت المحلي (7:55 مساء بتوقيت غرينتش).

وأكد أنه يستحيل رؤية الهلال مساء يوم التحري في سماء الكويت وكل الدول العربية والإسلامية؛ لكون الهلال لم يكن قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم.

وأشار المركز أن يوم 21 سبتمبر الجاري سيصادف ظاهرة فلكية بأن يكون كوكب زحل ذو الحلقات على الجانب المقابل للشمس من الأرض ويمكن رؤيته من غروب الشمس إلى شروقها.