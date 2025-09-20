×
وزيرة الأشغال: فرقنا الميدانية تواصل تنفيذ خطط صيانة الطرق وفق جدول زمني معتمد

جانب من فرش أحد الشوارع في محافظة حولي
أكدت وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان حرص الوزارة على متابعة أعمال الصيانة الجذرية للطرق وأعمال الأسفلت في مختلف المحافظات.

وقالت الوزيرة المشعان في تصريح صحفي اليوم السبت إن فرق الوزارة الميدانية تواصل تنفيذ خططها وفق الجداول الزمنية المحددة مسبقا.

من جانبه قال مشرف مشروع منطقة مشرف عقد رقم (9) للنطاق الأول في محافظة حولي المهندس فهد الرميضي إنه بناء على توجيهات الوزير المشعان تم الانتهاء من قشط الأسفلت في قطعة (5) بالكامل.

وأشار الرميضي إلى أنه تم أيضا قشط قطعة (3) من شارع (1) حتى شارع (8) كما تم فرش شارع رقم (2) في قطعة (3) مبينا أنه من المقرر الانتهاء قريبا من أعمال شارع رقم (3).

