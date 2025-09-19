سفير الكويت تقدم أوراق اعتمادها إلى رئيس لاتفيا

سفير دولة الكويت لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية السفير ريم الخالد ورئيس جمهورية لاتفيا إدغار رينكيفيتش

قدمت السفير ريم الخالد سفير دولة الكويت لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية اليوم الجمعة أوراق اعتمادها سفيرا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدولة الكويت إلى رئيس جمهورية لاتفيا إدغار رينكيفيتش وذلك في مراسم جرت بالقصر الرئاسي في العاصمة ريغا.

وقالت السفير الخالد في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنها نقلت للرئيس رينكيفيتش تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وتمنيات سموهما لجمهورية لاتفيا وشعبها الصديق بدوام التقدم والازدهار.

وبينت الخالد أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها ونقلها إلى آفاق أوسع وأرحب.

كما جرى تناول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأعربت عن تطلعها إلى بناء شراكة استراتيجية فاعلة بين دولة الكويت وجمهورية لاتفيا خلال المرحلة المقبلة من خلال تعزيز قنوات التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي وفتح افاق جديدة تخدم المصالح المتبادلة وتسهم في ترسيخ علاقات الصداقة بين البلدين.