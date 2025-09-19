“الداخلية” تنفذ حملة أمنية ومرورية في منطقة صباح السالم لضبط المطلوبين والخارجين عن القانون

وكيل وزارة الداخلية بالتكليف يشرف على حملة أمنية ومرورية في منطقة صباح السالم لضبط المطلوبين والخارجين عن القانون

نفذت وزارة الداخلية حملة أمنية ومرورية في منطقة صباح السالم لضبط المطلوبين والخارجين عن القانون وذلك بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ومتابعة وإشراف وكيل (الداخلية) بالتكليف اللواء علي العدواني.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الجمعة إن هذه الحملة تأتي في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها (الداخلية) لحفظ الأمن وتعزيز الانضباط المروري حيث أسفرت عن ضبط عدد من المخالفين لقوانين الإقامة والعمل والمرور.

وأضافت أنه تم خلال الحملة أيضا تحرير مخالفات متنوعة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها وذلك في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق وتعزيز هيبة القانون.

وشددت الوزارة على استمرار حملاتها الأمنية والمرورية في مختلف المناطق بما يحقق الأمن والسلامة للجميع ويجسد حرصها على تطبيق القانون بعدالة على الجميع دون استثناء.