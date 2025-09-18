“الشؤون” تطلق حملة وطنية للنظافة في جميع محافظات البلاد 4 نوفمبر المقبل

وزارة الشؤون الاجتماعية

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم الخميس إطلاق حملة وطنية للنظافة في جميع محافظات البلاد خلال الفترة من 4 نوفمبر إلى 5 ديسمبر المقبلين بمشاركة عدة جهات رسمية وتطوعية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن الحملة برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة ستختتم فعالياتها بحفل وطني تحت شعار (كويتنا أجمل) وتهدف إلى تعزيز ثقافة التطوع والوعي البيئي وترسيخ النظافة كأسلوب حياة يومي بما يبرز الوجه الحضاري للكويت ويدعم رؤيتها في التنمية البيئية المستدامة.

وأضافت أن الحملة ستشهد مشاركة وزارات وهيئات حكومية مثل وزارة التربية وبلدية الكويت إلى جانب المحافظات ومؤسسات المجتمع المدني والفرق الشبابية التطوعية من خلال خطة عمل يومية تغطي جميع المناطق.

وذكرت أن الحملة تمثل نموذجا للشراكة المجتمعية وروح المسؤولية الوطنية مشيدة بدور الشباب والمتطوعين كركيزة أساسية لنجاحها.