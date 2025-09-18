وزير النفط: الإنتاج التجاري بحقل “مطربة” إنجاز مهم وهو نتيجة للعمل الدؤوب لـ”نفط الكويت”

وزير النفط طارق الرومي خلال حفل تدشين الإنتاج التجاري لحقل مطربة المقام برعايته وحضوره والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية والرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت

أكد وزير النفط طارق الرومي اليوم الخميس أن إعلان شركة نفط الكويت بداية إنتاجها التجاري في حقل (مطربة) يعد إنجازا مهما لها مشيرا إلى أنه يأتي نتيجة لعمل دؤوب قامت به الشركة استمر قرابة 20 عاما.

وأضاف الرومي في تصريح للصحفيين عقب حفل تدشين الإنتاج التجاري لحقل مطربة المقام برعايته وحضوره في مدينة الأحمدي أن هذا الانجاز جاء نتيجة لتحديات كبيرة ومعقدة واجهتها الشركة بكفاءة وعزيمة.

وذكر أن الانجاز يدفع الشركة إلى تحقيق المزيد من النجاحات المماثلة مستقبلا مشيدا بدورها الفعال إذ تمكنت من تحقيق اهدافهاالرئيسية بالرغم من صعوبة حفر (مطربة).

وأفاد بأن “بئر مطربة ليس من الآبار السهلة على الاطلاق وقد شكل تحديا حقيقا للشركة” مؤكدا ثقته باستمرار شركة نفط الكويت وكافة الشركات النفطية لتحقيق مثل هذه الاستكشافات والانجازات التي تعود بالنفع على دولة الكويت وترجمة لتوجيهات القيادة السياسية.

وحول تأثير إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الامريكي) خفض سعر الفائدة بمقدار 25ر0 نقطة على اسواق النفط العالمية يوم أمس أوضح الوزير إنه على الرغم من الاتفاق المسبق مع منظمة (أوبك) على رفع الانتاج إلا أن أسعار سوق النفط لا تزال مناسبة وطبيعية.

وأضاف أن التنبؤ بمستقبل أسعار سوق النفط في الوقت الراهن يعد “أمرا بالغ الصعوبة” معربا عن اعتقاده بأن يشهد سوق النفط على خلفية خفض الفائدة زيادة في الطلب وتحديدا في دول قارة آسيا.