دولة الكويت ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن متابعة ملفي الأسرى والمفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة

وزارة الخارجية

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب دولة الكويت بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2792 بشأن استمرار متابعة مجلس الأمن لملفي الأسرى والمفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة والممتلكات الكويتية بما فيها الأرشيف الوطني وذلك بعد انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق UNAMI من خلال تعيين ممثل رفيع المستوى للأمين العام للأمم المتحدة لدعم وتيسير الجهود ذات الصلة بتحديد مصير الأسرى والمفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة واستعادة رفاتهم بالإضافة إلى استرجاع الممتلكات الكويتية بما فيها الأرشيف الوطني.

وقالت (الخارجية) في بيان لها اليوم الخميس إنها إذ تشيد بكافة الجهود المبذولة من قبل الدول الأعضاء في مجلس الأمن بهذا السياق والتي توجت باعتماد القرار بالإجماع في موقف جسد التوافق الدولي حول أهمية إشراف المجلس على التقدم المحرز في إطار تنفيذ قراراته على النحو الأمثل لا سيما تلك المتعلقة بالأسرى ورفاتهم وذلك نظرا للطبيعة الإنسانية الخاصة التي يكتنفها هذا الملف فإنها تؤكد على التزام دولة الكويت بدعم الممثل الأممي رفيع المستوى وصولا لتحقيق المهام المناطة به على أكمل وجه.