سمو رئيس مجلس الوزراء يترأس الاجتماع الـ27 للجنة الوزارية لمتابعة الموقف التنفيذي للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين الكويت والصين

سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء

ترأس سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان اليوم اجتماعا للجنة الوزارية لمتابعة الموقف التنفيذي للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين حكومتي دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية الصديقة.

وبحث الاجتماع (27) آخر مستجدات تنفيذ المشاريع التنموية التي تضمنتها مذكرات التفاهم الموقعة بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الصين الشعبية لا سيما التعاون في مشروع ميناء مبارك الكبير والتعاون في مجال منظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة والتعاون بشأن منظومة خضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات والتعاون في مجال التطوير الإسكاني والتعاون في مجال البنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي والتعاون في مجال المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية إضافة إلى استعراض نتائج زيارة الوفود الصينية خلال الشهر الحالي بشأن التعاون بين حكومة دولة الكويت والشركات الصينية المعنية في مجالات البيئة والتشجير ومكافحة التصحر.

وقد وجه سمو رئيس مجلس الوزراء أعضاء اللجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع الشركات الصينية الحكومية الكبرى، مؤكدا على ضرورة الالتزام بتنفيذ الخطط الإستراتيجية بما يضمن تحقيق النتائج المرجوة ضمن الإطار الزمني المقرر لها.

وأشار مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا وعضو ومقرر اللجنة الوزارية السفير سميح جوهر حيات إلى أن الاجتماع تناول متابعة مشروعات التنمية الكبرى، وبحث تفاصيل جدول أعمال زيارة الوفود الصينية الرسمية في مطلع الأسبوع المقبل إلى البلاد حيث تعتزم الصين تعزيز التعاون مع الكويت في قطاعي الطاقة المتجددة والنظيفة، والبدء بإجراءات تنفيذ الشركة الصينية الحكومية المكلفة لمشروعي العبدلية والشقايا للمرحلتين 3 و 4 للطاقة المتجددة.

حضر الاجتماع رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز دخيل الدخيل ووزير الأشغال العامة الدكتورة نورة محمد المشعان ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف حامد المشاري ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور صبيح عبدالعزيز المخيزيم ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح ورئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح عتيق الماجد ووكيل وزارة الدفاع الشيخ الدكتور عبدالله مشعل مبارك الصباح ومساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا وعضو ومقرر اللجنة الوزارية السفير سميح جوهر حيات.