السعودية وباكستان توقعان اتفاقية للدفاع الإستراتيجي المشترك

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل رئيس وزراء باكستان في الرياض

وقعت المملكة العربية السعودية مع باكستان اليوم الأربعاء على اتفاقية للدفاع الإستراتيجي المشترك تأتي في إطار سعي البلدين لتعزيز أمنهما وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة والعالم.

ووقع الاتفاقية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شريف.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية ان ذلك جاء خلال جلسة مباحثات بين الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني في قصر اليمامة بالرياض.

وأضافت الوكالة أن الاتفاقية تهدف إلى تطوير جوانب التعاون الدفاعي بين البلدين وتعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء حيث تنص على أن أي اعتداء على أي من البلدين هو اعتداء على كليهما.

وأوضحت الوكالة ان الجانبين استعرضا خلال اللقاء العلاقات التاريخية والإستراتيجية بين البلدين وعددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني قد وصل إلى الرياض في وقت سابق اليوم وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن.