وزير الداخلية: التنسيق والتكامل بين القطاعات الأمنية ورفع الجاهزية لضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح يترأس اجتماعا مع القيادات الأمنية

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اليوم الأربعاء أهمية التنسيق والتكامل بين مختلف القطاعات الأمنية ورفع الجاهزية الميدانية لضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ مشيدا بجهود رجال الأمن في أداء واجبهم وحفظ أمن الوطن والمواطنين.

وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي إن الشيخ فهد اليوسف ترأس اجتماعا موسعا مع الوكلاء المساعدين ورؤساء القطاعات الأمنية لمناقشة مستجدات الوضع الأمني في البلاد.

وأفادت بأن الشيخ فهد اليوسف اطمأن خلال الاجتماع على الحالة الأمنية مع بداية العام الدراسي ووجه بـ”تكثيف التواجد الأمني الميداني في محيط المدارس والمناطق الحيوية وتسهيل الحركة المرورية خلال فترات الذروة مع التركيز على ضبط المخالفات المرورية التي تعرقل الانسيابية وتعرض الأرواح للخطر”.

وذكرت أن الشيخ فهد اليوسف وجه بـ”تعزيز الانتشار الأمني والمتابعة اليومية مع تكثيف التواجد الميداني لقيادات المرور للإشراف المباشر على تسيير الحركة المرورية والتعامل أولا بأول مع أي حالات طارئة” مؤكدا أن “وزارة الداخلية ماضية في رسالتها لحفظ الأمن والاستقرار في البلاد”.

حضر الاجتماع وكيل وزارة الداخلية بالتكليف اللواء علي العدواني والوكيل المساعد لشؤون الأمن العام اللواء حامد الدواس ورؤساء القطاعات الأمنية.