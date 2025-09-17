سمو رئيس مجلس الوزراء يستقبل وزير الدفاع التونسي

استقبل سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان اليوم وزير الدفاع الوطني بجمهورية تونس الشقيقة خالد السهيلي والوفد المرافق له بمناسبة زيارته للبلاد وذلك بحضور وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة وأطر توسيع آفاق التعاون وتطويره بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

حضر المقابلة رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز دخيل الدخيل ووكيل وزارة الدفاع الشيخ الدكتور عبدالله مشعل مبارك الصباح ونائب رئيس الأركان العامة للجيش الشيخ اللواء الركن طيار صباح جابر الأحمد الصباح وسفير جمهورية تونس لدى دولة الكويت محمد كريم بودالي.