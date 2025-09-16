×
دولة الكويت ترحب باعتماد خريطة الطريق لحل الأزمة في السويداء واستقرار جنوبي سوريا

وزارة الخارجية
الكويت
رحبت دولة الكويت باعتماد خريطة الطريق لحل الأزمة في السويداء واستقرار جنوبي سوريا والتي تم الاتفاق عليه من قبل الجمهورية العربية السورية الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة.

وأعربت وزارة الخارجية الكويتية في بيان اليوم الثلاثاء عن التطلع لأن تسهم هذه الخطوة الهامة في دعم مستقبل سوريا الجديدة وتلبية تطلعات شعبها الشقيق.

وجددت موقف دولة الكويت الداعم لكافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إرساء الأمن والاستقرار في سوريا ويحافظ على سيادتها ووحدة أراضيها.

