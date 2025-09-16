دولة الكويت ترحب بتقرير أممي يؤكد ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جريمة إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني

وزارة الخارجية

أعربت وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء عن ترحيب دولة الكويت بالتقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة والذي أكد أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي هي جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان.

وذكرت (الخارجية) في بيان لها أن هذا التقرير يؤكد بما لا يدع مجالا للشك النوايا الإجرامية لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ سياسات تهدف إلى التدمير الممنهج للشعب الفلسطيني الشقيق.

وقالت إن دولة الكويت تجدد مطالبتها للمجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتحرك الفوري لإيقاف هذه الإبادة وتوفير الحماية الدولية للمدنيين الأبرياء في الأرض الفلسطينية المحتلة ومحاسبة القوة القائمة بالاحتلال على انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني لضمان عدم إفلاتها من العقاب.