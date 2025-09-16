الصحة: نجاح 4 عمليات متقدمة لعلاج انقطاع النفس أثناء النوم

الفريق الطبي

أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء نجاح 4 عمليات لزراعة الشرائح الإلكترونية للتحفيز المزدوج للعصب تحت اللساني لعلاج انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم (OSA) التي أجراها فريق طبي وطني بمركز (زين) التابع للوزارة بقيادة الدكتور مطلق السيحان.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن هذه العملية التي” تعد الأولى من نوعها على مستوى المستشفيات الحكومية في الشرق الأوسط” أجريت لأربعة مواطنين كويتيين تراوحت أعمارهم بين العقدين الخامس والثامن وجميعها تكللت بالنجاح.

وأوضحت أن هذه التقنية تستخدم لعلاج مرض انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم وهو اضطراب يسبب توقفا متكررا للتنفس ويؤدي إلى مضاعفات خطيرة إذا لم يعالج.

وأكدت أن هذا الإنجاز يعكس التزام وزارة الصحة بتوفير أحدث الحلول الطبية عالميا داخل مستشفياتها.