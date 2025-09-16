سمو أمير البلاد يتسلم أوراق اعتماد سفراء النيجر وليبيريا وبنين وبولندا والسنغال

سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

احتفل في قصر بيان صباح اليوم بتسلم حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أوراق اعتماد كل من السفير د. آدم عبده حسن سفيرا لجمهورية النيجر والسفير د. براهيما دياكيتي كابا سفيرا لجمهورية ليبيريا والسفير باديرو أغيمون سفيرا لجمهورية بنين والسفير ميشال جوليوا سفيرا لجمهورية بولندا والسفير حسن سوغو سفيرا لجمهورية السنغال وذلك كسفراء لبلادهم لدى دولة الكويت.

حضر مراسم الاحتفال معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح ومعالي وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا وسعادة مدير مكتب حضرة صاحب السمو أمير البلاد الفريق متقاعد جمال محمد الذياب وسعادة وكيل الديوان الأميري الشيخ عبدالعزيز مشعل مبارك عبدالله الأحمد الصباح ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم الوزير المفوض عبدالمحسن جابر الزيد وآمر الحرس الأميري اللواء الركن بدر عامر السحلول.