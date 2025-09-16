لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة تتّهم الاحتلال بارتكاب ابادة جماعية في غزة

رئيسة لجنة التحقيق الدولية المستقلة الجديدة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة نافانيثيم بيلاي

اتهمت لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة الاحتلال الثلاثاء بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، “بهدف القضاء” على الفلسطينيين.

وقالت رئيسة لجنة التحقيق الدولية نافي بيلاي في مقابلة مع وكالة فرانس برس “خلصنا إلى أن إبادة جماعية تحدث في غزة ولا تزال جارية، وأن المسؤولية تتحملها دولة الاحتلال”.

وخلصت اللجنة في تقرير نشر الثلاثاء إلى أن رئيس وزراء الاحتلال ورئيس دولة الاحتلال ووزير الدفاع السابق حرضوا على ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.

وقالت اللجنة إن “رئيس دولة الاحتلال إسحق هرتسوغ ورئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت حرضوا على ارتكاب إبادة جماعية، وإن سلطات الاحتلال لم تتخذ أي إجراء ضدهم لمعاقبتهم على هذا التحريض”.