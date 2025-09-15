مجلس الأمن الروسي: أي حظر جوي فوق أوكرانيا قد يؤدي إلى مواجهة مباشرة مع الناتو

نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف

حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف اليوم الاثنين من أن أي محاولة لفرض منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا وإمكانية قيام دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) بإسقاط الطائرات الروسية من دون طيار يمثل “استفزازا خطرا” قد يؤدي إلى مواجهة مباشرة.

وقال مدفيديف عبر حسابه الرسمي في موقع (تيليغرام) تعليقا على تصريحات وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي بهذا الخصوص إن “تنفيذ هذه الفكرة الاستفزازية من قبل كييف ودول أخرى يعني شيئا واحدا فقط وهو مواجهة الناتو مع روسيا”.

وفي سياق متصل حذر مدفيديف من محاولات استغلال الأصول الروسية تحت مسمى (قرض لأوكرانيا مقابل ممتلكات روسية) مشددا على أن بلاده “ستلاحق الدول الأوروبية المعنية في جميع المحاكم الدولية والوطنية المتاحة في حال تنفيذ هذه الخطط”.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تناقش فيه الدول الأوروبية إنشاء منطقة مغلقة أمام الطيران العسكري فوق الجزء الغربي من أوكرانيا مع توسيعها تدريجيا نحو الشرق وسط تصاعد التوترات في المجال الجوي.

وأعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته أخيرا عن إطلاق عملية (الحارس الشرقي) لتعزيز الدفاع عن الجناح الشرقي لأوروبا معتبرا أن “التهور الروسي” في الأجواء يتزايد.

وتشمل العملية مجموعة من أصول دول أعضاء بالحلف من بينها الدنمارك وفرنسا وبريطانيا وألمانيا ودول أخرى في إطار تعزيز القدرات الدفاعية في المنطقة.