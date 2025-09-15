وزير شؤون الديوان الأميري ورئيس ديوان سمو ولي العهد يستقبلان سفير الإمارات لدى البلاد

وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح ورئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح يستقبلان سفير الإمارات لدى البلاد

استقبل معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح ومعالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح بقصر بيان صباح اليوم سعادة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى دولة الكويت الدكتور مطر حامد النيادي وسعادة القائم بالأعمال المستشار حمد المنصوري والملحق العسكري بالسفارة العقيد محمد المهيري لتقديم التهاني بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة.