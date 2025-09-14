وزير الخارجية يلتقي نظيره المصري على هامش أعمال الاجتماع الوزاري التحضيري بالدوحة

وزير الخارجية عبدالله اليحيا يلتقي وزير خارجية جمهورية مصر العربية بدر عبدالعاطي على هامش أعمال الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة

التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا اليوم الأحد مع وزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة بدر عبدالعاطي في العاصمة القطرية الدوحة وذلك على هامش أعمال الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الإسلامية الطارئة لمناقشة الاعتداءات الإسرائيلية على دولة قطر الشقيقة.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات بالإضافة إلى مناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها العدوان الإسرائيلي على دولة قطر والأحداث الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.