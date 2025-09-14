×
وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة

شارك وزير الخارجية عبدالله اليحيا اليوم الأحد في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الإسلامية الطارئة الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة لمناقشة الاعتداءات الإسرائيلية على دولة قطر الشقيقة.

وقالت (الخارجية) في بيان صحفي إن الاجتماع استعراض أطر تعزيز التعاون المشترك بما يعكس التضامن العربي والإسلامي مع دولة قطر في مواجهة العدوان الإسرائيلي الجبان والرفض القاطع لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وبحث الموضوعات المقترحة للبيان المشترك الذي سيتم رفعه للقمة الطارئة التي ستعقد غدا الاثنين بمشاركة قادة وزعماء الدول العربية والإسلامية.

