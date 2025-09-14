السكنية: توقيع 6 عقود إنشائية وإشرافية خلال شهر أغسطس الماضي

المؤسسة العامة للرعاية السكنية

وقعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية ستة عقود إنشائية وإشرافية في شهر أغسطس الماضي مشيرة إلى استمرارها في توقيع العقود وطرحها وفق جدول زمني مقرر لتنفيذ المشروعات الخاصة بها وفق توجيهات مجلس الوزراء وتعليمات وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري.

وأوضح نائب المدير العام لشؤون العلاقات والعامة والتطوير المتحدث الرسمي باسم المؤسسة عمر الرويح في تصريح صحفي اليوم الأحد أن أول العقود التي وقعتها المؤسسة خلال الشهر الماضي كانت بشأن بتوريد وتركيب وتنفيذ وصيانة الكيبلات الأرضية الخاصة بتغذية ثلاث محطات تحويل رئيسة جهد (132/11 ك.ف) بالضاحية الاستثمارية بـ(صباح الأحمد السكنية).

وأضاف الرويح أن العقود تضمنت أيضا إنشاء وإنجاز وصيانة أعمال الخدمات والبنية التحتية والمباني العامة بمركز الضاحية (6N) بمدينة المطلاع السكنية وآخر لإنجاز أعمال الخدمات والبنية التحتية والمباني العامة بمركز الضاحية (7N) بالمدينة.

وذكر أن المؤسسة وقعت الشهر الماضي عقد الخدمات الاستشارية الخاصة بالإدارة والإشراف على أعمال إنشاء وإنجاز المباني العامة الخاصة بالسكن العمودي لـ60 عمارة سكنية بالضاحية الاستثمارية بمدينة صباح الأحمد السكنية وعقد الخدمات الاستشارية الخاصة بالإدارة والاشراف على أعمال إنشاء وإنجاز 1162 بيتا والمباني العامة وأعمال الطبقة السطحية للأسفلت وأعمال توريد وتركيب كيبلات الضغط المنخفض والمتوسط وأعمال إنارة الطرق بالقطاع (BP2) بمشروع المساكن الميسرة.

وحول نسب الإنجاز في مشروعات الرعاية السكنية التنفيذية التي تشمل الطرق الرئيسة والبنية التحتية للقسائم قال الرويح إن مشروع (جنوب سعد العبدالله) يشهد تقدما في نسب الإنجاز إذ بلغت نسبة الأعمال الفعلية في عقد الطرق الرئيسية 5ر43 في المئة.

وأضاف أن نسبة الانجاز الفعلية لعقد البنية التحتية الأول الذي يخدم 8677 قسيمة بلغت 19ر1 في المئة بينما بلغت في العقد الثاني 0.73 في المئة والخاص بـ7649 قسيمة إلى جانب تسجيلها نحو 1.07 في المئة في العقد الثالث الخاص بـ7225 قسيمة مشيرا إلى أن جميع عقود البنية التحتية تشهد تقدما في الأعمال عن الجدول الزمني والنسب التعاقدية.

وعن مشروع (جنوب صباح الأحمد) أفاد الرويح بأن عقد الطرق الرئيسية يشهد تقدما في الأعمال إذ حققت ما نسبته 62.45 في المئة كما حقق عقد البنية التحتية الأول الخاص بـ7623 قسيمة نسبة إنجاز بلغت 15.7 في المئة فيما جاءت نسبة الإنجاز في العقد الثاني للبنية التحتية الخاص بـ6189 قسيمة 25.1 في المئة علاوة على تقدم الإنجاز في العقد الثالث الخاص بـ6568 قسيمة التي وصلت إلى 9.3 في المئة.

وفيما يتعلق بمشروع المساكن الميسرة ذكر أن المؤسسة باشرت تنفيذ ستة عقود في المشروع وجميعها يشهد تقدما في نسب الإنجاز الفعلية عن التعاقدية موضحا أن نسبة الإنجاز في العقد الأول الخاص بـ1568 بيتا بلغت 12.5 في المئة علاوة على تسجيلها 11.4 في المئة في العقد الثاني المخصص لـ1777 بيتا.

وبين أن العقد الثالث سجل نسبة إنجاز بلغت 13.5 في المئة وهو خاص بـ1162 بيتا يلحقها متابعة تنفيذ 1700 بيت في العقد الرابع بنسبة إنجاز بلغت 0.67 في المئة إلى جانب إنجاز 1.17 في المئة من العقد الخامس الخاص بـ1608 بيوت كاشفا عن دخول العقد السادس الخاص بـ1985 بيتا حيز التنفيذ.

وأشار إلى متابعة المؤسسة تنفيذ 200 مبنى عام 17 منها في مدينة صباح الأحمد و74 مبنى في مشروع المساكن الميسرة و92 في مدينة المطلاع و13 مبنى في جنوب عبدالله المبارك و مبنيان في مدينة سعد العبدالله ومبنى واحد في كل من مدينة جابر الأحمد وخيطان الجنوبي.

وفيما يتعلق بالخدمات الإلكترونية للمؤسسة أكد الرويح أن المؤسسة مستمرة في تطوير خدماتها المقدمة للمواطنين مشيرا إلى استمرار الإقبال على تنفيذ الخدمات عبر تطبيق (سهل) الحكومي والنظام الآلي للمؤسسة.

وذكر أن إجمالي الخدمات المقدمة للمواطنين خلال أغسطس الماضي بلغت 46684 خدمة منها 26287 خدمة نفذت إلكترونيا عبر (سهل) والموقع الإلكتروني و 2409 خدمات عبر مراكز الاستقبال إلى جانب الاستجابة لـ 17988 اتصالا هاتفيا من خلال الخدمة الهاتفية وخدمة (الشات بوت).