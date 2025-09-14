سمو ولي العهد يستقبل وزير الدفاع وقائد القيادة الأمريكية الوسطى

سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح يستقبل وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح وقائد القيادة الأمريكية الوسطى الفريق أول بحري براد كوبر

استقبل سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان اليوم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والوفد المرافق له وبحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح وذلك بمناسبة زيارة سموه للبلاد.

ونقل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود تحيات وتقدير صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء وتمنياته لسموه بتمام الصحة وموفور العافية ولدولة الكويت مزيدا من التقدم والازدهار.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها بما يرسخ الشراكة الاستراتيجية ويدعم العمل الثنائي المشترك.

حضر المقابلة رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز دخيل الدخيل ووكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء بالتكليف الشيخ خالد محمد الخالد الصباح وصاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت ورئيس قطاع الأمن العام في وزارة الداخلية اللواء حمد أحمد المنيفي.