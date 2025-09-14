“زين”: 1000 مُبرمج شاب يُمهّدون الطريق لاقتصاد قائم على الابتكار الرقمي

وليد الخشتي يتلقّى تكريماً من أحمد معرفي على شراكة زين الاستراتيجية

أعلنت زين الكويت عن ختام الموسم الرابع من برنامج “الكويت تُبرمج” بالشراكة الاستراتيجية مع أكاديمية CODED، الذي نجح بتخريج أكثر من 1000 طالب هذا العام، ليتجاوز عدد خريجي البرنامج إلى 4500 طالب وطالبة منذ انطلاقه، في إنجازٍ يعكس تميّز الشراكة وجهود الطرفين في تمكين الشباب الكويتي وبناء مهاراتهم نحو اقتصادٍ قائمٍ على الابتكار الرقمي.

تواجدت زين في حفل الختام الذي أقيم في مركز المؤتمرات بجامعة الكويت في الشدادية، حيث شاركت بتكريم الطلبة الخريجين، بالإضافة إلى تكريم الطالبة الفائزة بجائزة زين للشباب والمجتمع، والتي سلّطت الضوء على أكثر المشاريع البرمجية تميّزاً في خدمة فئة الشباب.

كما شهد الحفل تكريم عددٍ من الطلبة الأكثر تميّزاً في مسارات البرنامج المختلفة، مثل برمجة المواقع، وبرمجة لغة البايثون، وتطوير التطبيقات، والأمن السيبراني، هذا بالإضافة إلى تقديم جوائز خاصة شملت جائزة التصويت من المعرض، وجائزة التميّز في الأمن السيبراني، وجائزة المشروع الأكثر جاهزيةً لدخول السوق، وجائزة الاستدامة الرقمية، وجائزة أفضل مشروع في مجال الذكاء الاصطناعي، وجائزة أفضل فكرة، وجائزة أفضل تصميم، وجائزة أكاديمية “كودد” للتميّز.

أتى الختام تتويجاً لموسم اتّسم باتساع المحتوى وتكامل التجربة التعليمية مع شركاء القطاعين العام والخاص، مع تأكيد زين التزامها باستراتيجيتها للاستدامة التي تضع التعليم الرقمي وتمكين الشباب في مقدمة أولوياتها، إلى جانب استمرار التعاون الثنائي مع أكاديمية “كودد” في مبادرات مُكمّلة لبناء القدرات الوطنية التقنية على مدى السنوات الماضية.

الخشتي مُلقياً كلمته خلال الحفل

في الكلمة التي ألقاها خلال الحفل، قال الرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية وليد الخشتي مخاطباً الطلبة: ” أثبتم أن شغفكم بالتعلّم والتجربة قادر على تحويل ساعات التدريب إلى خبرة حقيقية، وأن الفضول الذي تحملونه هو المفتاح لبناء مستقبل رقمي واعد، فكل سطر برمجي كتبتموه، وكل فكرة ابتكرتموها، هي جزء من مستقبل الكويت الرقمي: كويت يقودها جيل واعٍ، مُبدع، ومتسلّح بالمعرفة.”

“هذا النجاح لم يكن ليتحقق لولا الجهود المميزة من فريق أكاديمية CODED ودعم الشركاء، الذين آمنوا معنا بأن الاستثمار في الإنسان هو أعظم استثمار، ومن هنا، نتقدّم لهم بجزيل الشكر على هذا التعاون المُثمر.”

“أما أنتم يا شباب الكويت، فاعلموا أن هذه ليست نهاية الرحلة، بل بدايتها، فما تعلمتموه اليوم هو نقطة انطلاق، وما ينتظركم غداً أكبر وأوسع، والمُستقبل يحتاج إلى أفكاركم، وإلى ثقتكم بأنفسكم، وإلى إصراركم على أن تكونوا في المقدمة.”

واختتم الخشتي بقوله: “في زين، سنواصل دعمكم، لأننا نؤمن أن بناء جيل رقمي قادر على المنافسة عالمياً هو مسؤوليتنا جميعاً، وأنتم قصة نجاح اليوم، وقادة الغد الذين سيكتبون فصل الكويت القادم في الابتكار والريادة.”

وقال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لأكاديمية “كودد” أحمد معرفي: “نفتخر بالنجاح الكبير الذي حققته مبادرة “الكويت تبرمج” 2025، والتي شهدت مشاركة أكثر من 1000 طالب وطالبة، جسّدوا بشغفهم وإبداعهم قدرة الشباب الكويتي على تحويل المعرفة إلى مشاريع مبتكرة تعكس إمكاناتهم العالية.”

الخشتي مُكرّماً الطالبة الفائزة بجائزة زين للشباب والمجتمع

وأضاف: “هذا النجاح ما كان ليتحقق لولا الدعم الاستراتيجي من زين، التي كانت شريكاً أساسياً في تمكين الشباب وتعزيز مكانتهم في عالم التقنية والابتكار، ولهذا فنحن نتقدّم بخالص الشكر لزين على هذا التعاون البنّاء، ونتطلع معاً إلى مواصلة العمل لفتح المزيد من الفرص وصناعة مستقبل تقني يليق بطموحات الكويت وشبابها.”

تضمّن هذا الموسم مسارين تدريبيين رئيسيين، أولهما في الأمن السيبراني، والثاني في لغة البرمجة بايثون باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك للمرة الأولى ضمن البرنامج، حيث تُعد بايثون من أكثر لغات البرمجة شيوعاً وانتشاراً عالمياً نظراً لتعدد استخداماتها وسهولة تعلمها، وهو ما جعلها خياراً مثالياً لتطوير مهارات الطلبة التقنية.

وأتى هذا التوسّع في المبادرة امتداداً للنجاحات التي تحقّقت خلال المواسم السابقة، حيث تواصل زين دعمها للبرامج التعليمية النوعية التي تسهم في بناء جيل رقمي واعٍ وقادر على الإبداع في مختلف مجالات التكنولوجيا والابتكار.

وتُعد مبادرة “الكويت تُبرمج” من أبرز البرامج التعليمية التي تُركّز على بناء القدرات البرمجية للطلاب بطريقة مبسطة واحترافية، ضمن بيئة تعليمية تفاعلية، وبمحتوى تدريبي عصري يُواكب تطورات القطاع التقني.

وأتت مشاركة زين في هذه المبادرة كجزء من استراتيجيتها للاستدامة المؤسسية، التي تضع تمكين الشباب والتعليم الرقمي في مقدمة أولوياتها، وضمن هذا الإطار، قامت الشركة بدعم عددٍ من المبادرات النوعية في هذا المجال بالتعاون مع أكاديمية “كودد”، منها أكاديمية X لتطوير مهارات الفتيات البرمجية، وتحدّي هاكاثون الكويت، وسلسلة من البرامج التدريبية التي تستهدف تطوير المهارات التقنية لدى الكفاءات الوطنية، بما يُسهم في تأهيلهم للمنافسة في اقتصاد المستقبل الرقمي.