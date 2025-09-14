سمو أمير البلاد يستقبل وزير الدفاع وقائد القيادة الأمريكية الوسطى

استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر بيان صباح اليوم معالي وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح وقائد القيادة الأمريكية الوسطى الفريق أول بحري براد كوبر والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.
حضر اللقاء معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح وسعادة مدير مكتب حضرة صاحب السمو أمير البلاد الفريق متقاعد جمال محمد الذياب وسعادة وكيل الديوان الأميري الشيخ عبدالعزيز مشعل مبارك عبدالله الأحمد الصباح وسعادة وكيل الشؤون الخارجية بالديوان الاميري مازن عيسى العيسى ورئيس الاركان العامة للجيش الفريق الركن خالد درج سعد الشريعان.