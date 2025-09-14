سمو أمير البلاد يستقبل وزير الدفاع وقائد القيادة الأمريكية الوسطى

مو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يستقبل وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح وقائد القيادة الأمريكية الوسطى الفريق أول بحري براد كوبر

