سمو أمير البلاد يستقبل وزير الدفاع ورئيس الاركان العامة للجيش بمناسبة تعيينه بمنصبه الجديد

سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يستقبل وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح ورئيس الاركان العامة للجيش الفريق الركن خالد درج سعد الشريعان بمناسبة تعيينه بمنصبه الجديد

استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر بيان صباح اليوم معالي وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح حيث قدم لسموه رعاه الله رئيس الاركان العامة للجيش الفريق الركن خالد درج سعد الشريعان وذلك بمناسبة تعيينه بمنصبه الجديد.