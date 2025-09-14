خلال نوفمبر المقبل .. 10 فائزين جدد مع Boubyan Xperience

مدير أول إدارة منتجات البطاقات في بنك بوبيان سبيكة العبدالله

أعلن بنك بوبيان عن تجربة جديدة ضمن حملته المستمرة Boubyan Xperience، يمنح من خلاله 10 رابحين من عملائه حاملي بطاقات بوبيان Visa الائتمانية ومسبقة الدفع فرصة الفوز برحلة شاملة إلى أبوظبي لحضور فعاليات السباق النهائي للفورمولا 1 العالمي في ديسمبر المقبل.

ويحصل كل فائز على رحلة شاملة صُممت لتكون تجربة لا تُنسى، وتتضمن:

باقة مصممة لشخصين (كل رابح مع مرافق واحد)، تشمل إقامة لمدة 4 ليالٍ في فندق W جزيرة ياس المطل مباشرة على حلبة السباق.

تذاكر إلى فورمولا 1 Paddock Club المميز لمدة 3 أيام، مع مواقف مخصصة ورؤية على منطقة Paddock

جولات يومية في Pit Lane وتجارب في مطاعم عالمية، إلى جانب أجهزة ترفية ومحاكاة للسباقات.

تذاكر سفر على درجة سياحية ذهابًا وعودة، ومواصلات خاصة من وإلى حلبة السباق.

وبهذه المناسبة، قالت مدير أول إدارة منتجات البطاقات في بنك بوبيان سبيكة العبدالله “مع كل إعلان عن وجهة جديدة في حملة Boubyan Xperience، نواصل تقديم تجارب تتجاوز التوقعات، لنضع عملائنا وسط أهم الفعاليات والأحداث العالمية. “الفورمولا 1″ في أبو ظبي هي تجربة متكاملة تجمع بين الرياضية العالمية والترفيه، ليحظى الفائزون من عملائنا برحلة لا تُنسى.”

وأضافت “الحملة مخصصة لعملاء بوبيان حاملي بطاقات بوبيان Visa الائتمانية ومسبقة الدفع، حيث تمنحهم كل معاملة فرصة جديدة لزيادة رصيد نقاطهم وتعزيز فرصهم في الفوز، وسيتم الإعلان عن أسماء 10 فائزين في نوفمبر المقبل.

المشاركة في الحملة

وأوضحت العبدالله أن آلية المشاركة في الحملة واضحة ومباشرة، تبدأ بتسجيل العميل في الحملة للحصول على 10 نقاط إضافية، كما يحصل على 20 نقطة إضافية عند إصدار بطاقة Visa ائتمانية جديدة، و10 نقاط عند إصدار بطاقة Visa مسبقة الدفع جديدة.

وتابعت أن كل معاملة معتمدة باستخدام بطاقات Visa داخل الكويت تحتسب نقطة واحدة، سواء تمت في المتاجر التقليدية أو من خلال التسوق عبر الانترنت، في حين تمنح المعاملات بالعملات الأجنبية ثلاث نقاط، وبذلك تُتاح أمام العملاء فرص متعددة لتعزيز رصيدهم من النقاط. وسيُحدد الفائزون وفقًا لإجمالي النقاط المكتسبة التي يحققها كل عميل ضمن فئة أعلى إنفاق وفئة أعلى في عدد معاملات، وهو ما يشجّع على الاستخدام اليومي للبطاقات في مختلف جوانب الحياة.

وأكدت العبدالله أن بنك بوبيان يحرص دائماً على تطوير برامجه وحملاته التسويقية بما يتناسب مع تطلعات عملائه، وهو ما يعكس الثقة التي يوليها العملاء للبنك، مشيرة إلى أن الشراكة المستمرة مع Visa أسهمت في إطلاق العديد من المنتجات والحملات المبتكرة التي كان لها أثر إيجابي في تعزيز رضا العملاء، وترسيخ مكانة “بوبيان” كأحد أبرز البنوك الرائدة في سوق البطاقات المصرفية بمختلف أنواعها.