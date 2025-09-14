هيئة شؤون القصر تنظم معرضا وفقرات توعوية حول الإسعافات الأولية للمشمولين برعايتها

مدير عام الهيئة العامة لشؤون القصر بالإنابة دلال النوري

نظمت الهيئة العامة لشؤون القصر اليوم الأحد معرضا وفقرات توعوية وتثقيفية للمشمولين برعايتها حول الإسعافات الأولية بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية.

وقالت المدير العام للهيئة بالإنابة دلال النوري في تصريح صحفي خلال الفعالية إنها تهدف إلى نشر ثقافة الإسعافات الأولية وتعزيز الوعي المجتمعي بأهميتها وتساهم في تعلم مهارات التعامل مع الحالات الطارئة وطرق الإسعاف الأولى الأساسية التي تسهم في إنقاذ الأرواح إضافة إلى ورش عمل تفاعلية يقدمها متخصصون في المجال الصحي والإسعافي.

وأكدت النوري حرص (شؤون القصر) على رفع مستوى الوعي لدى موظفين الهيئة والمشمولين بالرعاية وتزويدهم بالمعرفة والمهارات التي تمكنهم من التعامل مع المواقف الطارئة بكفاءة ووعي.

وأوضحت أن دور الهيئة لا يقتصر على الرعاية المادية والاجتماعية فحسب بل يمتد إلى بناء جيل واع ومثقف صحيا قادر على مواجهة التحديات “لذا تسعى الهيئة باستمرار إلى تنظيم مثل هذه الفعاليات التي ترفع مستوى الإدراك والوعي بالشراكة مع مختلف مؤسسات الدولة”.