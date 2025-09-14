تطبيق جاهز يعزز ارتباطه بمجتمع الكويت عبر الرعايات والابتكار والمشاريع الوطنية

جاهز الشريك الرسمي للتوصيل في ماراثون بنك الخليج

أعلن تطبيق جاهز، المنصة الرائدة التي تربط العملاء بمطاعمهم المفضلة من خلال منصة الطلبات عبر الإنترنت عن سلسلة من المبادرات التي تعزز دوره كعضو فاعل في مجتمع الأعمال والمجتمع الكويتي. يتركز الهدف على خلق قيمة ذات معنى ومستدامة للعملاء والشركاء والمجتمع الأوسع من خلال دعم المشاريع الثقافية والرياضية والمحلية التي تعكس الروح الوطنية النابضة بالحياة في الكويت. ومن خلال هذه الجهود، يهدف جاهز إلى تعميق ارتباطه بالأشخاص الذين يخدمهم، وتعزيز مساهمته في النسيج الاجتماعي المتطور للبلاد.

تستند هذه المبادرات إلى ثلاثة ركائز رئيسية تُبرز رؤية جاهز للنمو مع تأثير ملموس: تعزيز الروابط المجتمعية من خلال رعاية الفعاليات الوطنية والثقافية، تطوير تطبيق جاهز بخدمات وميزات جديدة، وتنفيذ مشاريع تُحدث فوائد مستدامة لمجتمع الكويت واقتصاده. كل مبادرة تعكس التزام جاهز بالعمل جنباً إلى جنب مع المؤسسات والشركاء الذين يشاركونه قيمه ورسالة خدمته كشريك للمجتمع.

وبهذه المناسبة، صرح عبد الرحمن رضا، رئيس فريق التسويق في جاهز: “يعد هذا فصلاً مُثيراً بالنسبة لنا، حيث نجمع بين الابتكار والتأثير المجتمعي. من تجربة التطبيق الجديدة إلى دعم المبادرات الثقافية والرياضية المقبلة، كل ما نقوم به يركز على دعم المجتمع الكويتي وإضافة قيمة لحياة الناس اليومية. إنها طريقتنا لإظهار الفخر بكوننا جزءًا من تقدم الوطن، ونتطلع بشغف لرؤية هذه المبادرات تتحقق ومشاركتها مع عملائنا في جميع أنحاء الكويت.”

خطة الرعايات

عمل جاهز على تعزيز دوره بشكل مُطرد كداعم للفعاليات المجتمعية في الكويت، حيث بنى التطبيق خلال الفترة الماضية سجلاً حافلاً بالشراكات والرعايات للفعاليات التي تربط الناس بالتجارب التي يُحبّونها. و في سبيل هذا تعمل الشركة على تعزيز هذا الالتزام أكثر من خلال رعاية الفعاليات الرياضية والثقافية.

بصفته الراعي الرئيسي لمهرجان كومفيست 25، يُسهم جاهز في إحياء مهرجان الثقافة الشعبية الأبرز في الكويت، وهو ملتقى رئيسي لعشاق الأنمي والقصص المصورة والألعاب الإلكترونية وغيرها من الأنشطة. حيث يجتذب هذا الحدث جمهورًا واسعاً من مختلف الأعمار ليحتفلون بشغفهم المشترك من خلال جلسات نقاشية ولقاءات وعروض فنية وعروض إبداعية. سيُسهّل جاهز تجربة شراء التذاكر من خلال قسم مخصص على التطبيق. وتعكس هذه الميزة نهج جاهز في الجمع بين الابتكار وسهولة الوصول إلى الخدمات، مما يجعل التفاعل الثقافي متاحاً للجميع.

واستمراراً لتقليده، سيكون جاهز مرة أخرى الشريك الرسمي للتوصيل في ماراثون بنك الخليج 642، وهو حدثٌ دأب على دعمه لسنوات عديدة، حتى أصبح هذا الماراثون علامةً فارقةً في أجندة الكويت الرياضية، إذ يجمع آلاف الرياضيين والعائلات، وتُبرز رعاية جاهز استثماره المستمر في صحة المجتمع وتحقيق الإنجازات المشتركة.

بالإضافة إلى ذلك، يتشرف تطبيق جاهز بأن يكون الراعي البلاتيني لكأس سمو الأمير، البطولة الكروية الأبرز في الكويت. وتمتد هذه الشراكة إلى ما هو أبعد من الرياضة، لتتماشى مع رؤية الكويت الأوسع لتعزيز السياحة وخلق مساحات مجتمعية نابضة بالحياة، مع الاحتفال أيضًا بمسابقة لطالما رمزت للفخر والوحدة الوطنية عبر الأجيال.

تطبيق جاهز

قيادة الابتكار من خلال تطبيق جاهز

يعمل تطبيق جاهز بشكل مستمر على تطوير الابتكار بما يحقق له الريادة ويمكنه من مواصلة موقع متميز كمنصة موثوقة تربط العملاء بمطاعمهم ومتاجرهم وخدماتهم المفضلة. ومن هذا المنطلق، تواصل الشركة وضع التكنولوجيا في صميم عملياتها، مع تبني نموذج أعمال يركز على تمكين الابتكار الرقمي للسلع تجارب أسهل وأسرع وأكثر تفاعلية تلبي احتياجاتها.



أطلق جاهز مؤخراً واجهة مستخدم جديدة لتطبيقه ، مما يجعل التنقل أكثر سلاسة وتجربة العميل بشكل عام أكثر سهولة. وبناءً على هذا التطوير ، ستواصل الشركة تحسين المنصة من خلال ابتكارات وميزات جديدة. كما تعمل الشركة على توسيع عروضها من خلال “سوق جاهز”، وهو علامة تبويب مخصصة تتيح للعملاء طلب البقالة مباشرة من جاهز.

فضلاً عن ذلك، سيطلق التطبيق “متاجر جاهز”، خاصية ‎جديدة تشمل عرض فئات جديدة من المشتريات مثل الملابس والعطور ومنتجات نمط الحياة إلى المنصة وذلك لأول مرة، وهي خطوة فريدة من نوعها ستسهم في تعزيز نطاق تطبيق جاهز ليتجاوز مجرد توصيل الطعام ليدخل إلى سوق أوسع يزيد من أنماط الحياة.

سيقدم تطبيق جاهز أيضًا مبادرات لتسليط الضوء على المواهب المحلية ودعمها في قطاع الأغذية والمشروبات، مما يعكس مهمة الشركة في دمج التكنولوجيا بطرق تُمكّن رواد الأعمال وتساهم في نمو صناعة الأغذية والمشروبات في الكويت.

التأثير المجتمعي والمشاركة المحلية

لا تزال التنمية المجتمعية أولوية أساسية لجاهز، وتُعتبر من الركائز الرئيسية لدورها كشريك على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي في الكويت. ولتعزيز هذا الدور، ، تستثمر جاهز في مشاريع تطوير الأماكن العامة، وتتيح فرصاً لدعم المواهب المحلية، وتجمع الناس من خلال تجارب مشتركة.

‎

ومن أهم مبادراتها تجديد ممشى عبد الله المبارك، والذي سيكتمل تنفيذه خلال هذا العام. حيث يشمل المشروع تركيب إضاءة تعمل بالطاقة الشمسية، ومقاعد، وثلاجات تبريد، وشاشات رقمية، وتهدف إلى بيئة أكثر أمانًا وترحيبًا للعائلات والسكان. ويعكس هذا الجهد رؤية جاهز في المساهمة في مساحات أفضل للحياة اليومية وتستضيف قيمة للمجتمع.

بالإضافة إلى ذلك، تُعدّ الشركة تعاونًا رئيسيًا في قطاعي الترفيه والأغذية والمشروبات، مصممًا لتقديم تجارب لا تنسى مع تعزيز الصناعات الإبداعية في الكويت. استكمالًا لهذه الجهود، سيطلق جاهز مشاريع ابتكارية في قطاع المعارض، مُسلّطًا الضوء على التزام الشركة بدعم المنصات الثقافية وتوسيع فرص المشاركة المجتمعية.

الطريق إلى الأمام

و بعيدًا عن هذه المبادرات، يلتزم جاهز بأن يكون شريكاً موثوقاً في مسيرة الكويت الوطنية. فمن خلال توسيع نطاق خدماتها، والاستثمار في الأماكن العامة، ودعم المواهب المحلية، تعمل الشركة على المساهمة في تحقيق رؤية تتضافر فيها التكنولوجيا والمجتمع، لخلق تجارب تُخلّف أثراً مستداماً.

وفي الختام علق عبد الرحمن رضا، قائلاً: “هذه المبادرات ليست سوى بداية لرحلة أطول، رحلة تُمكّننا من البقاء راسخين في المجتمع مدعومة بطرق فعّالة وأساليب مبتكرة. بدءاً من تمكين المواهب المحليين إلى تحسين الأماكن العامة وتفعيل الشراكات الاستراتيجية، وصولاً إلى الفعاليات الوطنية، ينصبّ تركيزنا على إحداث تأثير إيجابي ومستدام. ونحن في جاهز نفتخر بكوننا جزءاً من المجتمع، وسيظل التزامنا هو مواصلة المساهمة في نموه وتقدمه بالمستقبل.”