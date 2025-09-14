إقلاع الطائرة الثامنة من الجسر الجوي الكويتي الثاني محملة بـ10 أطنان من المساعدات لإغاثة غزة

الجهات الرسمية المشاركة بالطائرة الثامنة ضمن الجسر الجوي الثاني لإغاثة قطاع غزة

أقلعت صباح اليوم الأحد الطائرة الإغاثية الثامنة من الجسر الجوي الكويتي الثاني ضمن الحملة الإنسانية (الكويت بجانبكم) لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة متجهة إلى مطار العريش المصري محملة بعشرة أطنان من المساعدات الغذائية تمهيدا لإيصالها للقطاع.

وتأتي هذه الرحلات الإغاثية لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين أيضا ضمن حملة (فزعة لغزة) بتنظيم من جمعية الهلال الأحمر الكويتي وتعاون جمعيات خيرية كويتية بالتنسيق مع وزارات الشؤون والخارجية والدفاع ممثلة بالقوة الجوية الكويتية.

وأكد رئيس جمعية الهلال الأحمر الكويتي خالد المغامس لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) قبيل الإقلاع أن الرحلة الإغاثية الثامنة اليوم تمثل تجسيدا للعمل الخيري والإنساني الذي عرفت به دولة الكويت وتنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله.

وأوضح المغامس أن هذه الجهود تأتي بالتعاون الوثيق مع وزارات الخارجية والدفاع (ممثلة بالقوة الجوية) والشؤون الاجتماعية إضافة إلى تنسيق متواصل مع سفارة دولة الكويت لدى مصر وجمعية الهلال الأحمر المصري لتسهيل وتسريع وصول المساعدات إلى المعابر المتاحة تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة.

وأشار إلى أن العمل الإغاثي الكويتي سيستمر دعما للأشقاء الفلسطينيين في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشونها مبينا أن جمعية الهلال الأحمر الكويتي تبذل كل الجهود لتذليل العقبات بالتعاون مع جمعيتي الهلال الأحمر المصري والفلسطيني.

وأعرب عن أمله في فتح الحدود بشكل أسرع لضمان إدخال الشحنات الغذائية والمواد الإغاثية العاجلة إلى داخل قطاع غزة مؤكدا “أن الكويت ستظل سندا للأشقاء وداعمة للقضايا الإنسانية العادلة في كل مكان”.

يذكر أن إجمالي المساعدات الكويتية ضمن الجسر الجوي الثاني الذي انطلق منذ العاشر من أغسطس الماضي لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين بلغ حتى اليوم 110 أطنان من المواد الغذائية الأساسية بالتنسيق مع شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية.