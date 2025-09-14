علي بوفتين مديرا لتطوير الأعمال في لوكل فليفر

علي صبيح بوفتين

أعلنت شركة لوكل فليفر، المتخصصة في تنظيم الفعاليات والتسويق الإبداعي، عن انضمام علي صبيح بوفتين إلى فريقها في منصب مدير تطوير الأعمال، وذلك ضمن استراتيجيتها لإعادة الهيكلة، وضخ دماء جديدة، وتعزيز شبكة علاقاتها وتطوير مشاريعها محليا وإقليميا.

ويمتلك بوفتين خبرة عملية متنوعة في القطاعين الشبابي والمصرفي؛ حيث شغل منصب مدير البرامج الجامعية التدريبية في مؤسسة إنجاز الكويت منذ عام 2017، وأسهم في تطوير المبادرات التعليمية وبناء شراكات مؤثرة مع طلبة الجامعات ومؤسسات القطاعين العام والخاص. كما عمل سابقًا في بنك برقان كمسؤول علاقات العملاء، حيث اكتسب خبرة مباشرة في التعامل مع متطلبات السوق والجهات المختلفة.

من جانبه، قال علي بوفتين: ” أتطلع إلى خطوتي القادمة في لوكل فليفر، وأؤمن بإمكاناتها كمؤسسة تخلق التأثير الحقيقي من خلال الأفكار والمحتوى الابداعي والتفاعل المتواصل مع شرائح المجتمع المختلفة في الفعاليات والأنشطة والمناسبات . وأسعى للإسهام في مسيرتها وتوسيع نطاق خدماتها التي تشمل تنظيم وإدارة كبرى الفعاليات المؤسسية والترفيهية، وصناعة المحتوى والإنتاج الإعلامي بمختلف أشكاله، إضافة إلى إدارة الحملات التسويقية والتسويق الرقمي”.

وأضاف بوفتين : منذ انطلاقتها عام 2012، رسخت لوكل فليفر مكانتها كإحدى الشركات الرائدة في الكويت في مجال التسويق وتنظيم الفعاليات المؤسسية، مقدمة خدماتها باحترافية عالية لأبرز مؤسسات القطاعين العام والخاص داخل الكويت وخارجها، من بنوك وشركات اتصالات وكانت جزءا أساسياً من اطلاق مشاريع الدولة الكبرى بما يعكس التزامها المستمر بالتميز وتعزيز معايير الإبداع والجودة.

وأشارت لوكل فليفر أن انضمام بوفتين يشكّل إضافة نوعية للفريق، فهو يحمل مزيجاً من الخبرة المؤسسية والطاقة الشبابية التي نراها ضرورية في هذه المرحلة من نمو الشركة. وتمثل علاقاته الواسعة وقربه من المشهد الإبداعي الشبابي في الكويت جزءًا أساسيا من رؤية لوكل فليفر التي تحرص على تقديم خدماتها بنكهة محلية وبمواصفات عالمية”.