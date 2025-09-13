الدوري الإسباني: مبابي يقود ريال المنقوص لمواصلة العلامة الكاملة والتصدر منفردا وفوز أول لأتلتيكو

لاعبو ريال مدريد يحتفلون بتسجيل هدف

قاد المهاجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي فريقه ريال مدريد المنقوص الى مواصلة العلامة الكاملة بفوز رابع تواليا كان صعبا على مضيفه ريال سوسييداد 2-1 السبت في المرحلة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم، لينفرد بالصدارة بعد هدية ديبورتيفو ألافيش الفائز على أتلتيك بلباو 1-0.

وفي المباراة الأولى، فرض مبابي نفسه نجما للمباراة بافتتاحه التسجيل في الدقيقة 12 رافعا رصيده الى اربعة اهداف هذا الموسم منفردا بصدارة لائحة الهدافين، وصناعته الهدف الثاني للاعب الوسط الدولي التركي اردا غولر (44).

وقال مبابي لقناة ريال التلفزيونية “البطاقة الحمراء غيّرت مجريات المباراة قليلا، لكننا لم نشعر بالخوف. سجلنا الهدف الثاني، وعانينا كفريق، لكننا نعود إلى الديار بالنقاط الثلاث”.

وأضاف النجم الفرنسي “بداية الموسم كانت جيدة جدا، وكذلك بدايتي الشخصية، لكن الموسم يمتد لتسعة أشهر، و11 شهرا مع كأس العالم، لذا عليّ أن أواصل اللعب بشكل جيد لفترة أطول بكثير”.

وتلقى النادي الملكي الذي كان صاحب السيطرة والأفضلية منذ بداية المباراة ضربة موجعة في الدقيقة 32 بطرد قطب دفاعه الوافد حديثا دين هاوسن، فتحولت الهيمنة الى ريال سوسييداد خصوصا في الشوط الثاني حيث خلق العديد من الفرص لكنه اكتفى بتقليص الفارق فقط من ركلة جزاء انبرى لها هدافه وقائده ميكيل أويارسابال بنجاح (56)، بعدما تألق حارس عرين ريال مدريد الدولي البلجيكي تيبو كورتوا.

ورفع ميرينغي رصيده الى 12 نقطة وفضّ شراكته مع أتلتيك بلباو الذي بات يتخلف عنه بثلاث نقاط عقب خسارته امام ضيفه ديبورتيفو الافيس 0-1، كما وسع الفارق الى خمس نقاط عن غريمه التقليدي برشلونة حامل اللقب الذي يواجه فالنسيا في اختبار صعب على ملعب “يوهان كرويف” المخصص للتدريبات والذي يتسع لـ 6 آلاف مشجّع الأحد.

طرد هاوسن

وجدّد مدرب النادي الملكي تشابي ألونسو الذي واجه فريقه الباسكي السابق، ثقته بغولر لمؤازرة مبابي في الهجوم، بعد ان سجّل والبرازيلي فينيسيوس جونيور هدفين ثمينين في الفوز على ريال مايوركا 2-1 في المرحلة الماضية قبل النافذة الدولية.

وكشف ريال عن نيته منذ لحظات المباراة الأولى عندما سجّل غولر هدفا في الدقيقة الثانية لكنه ألغي بداعي التسلل على مبابي بعد العودة الى حكم الفيديو المساعد (في أيه آر).

وبعد أن تصدى حارس مرمى سوسييداد أليكس ريميرو لمحاولة مبابي اقتناص هدف التقدم (9)، نجح قائد المنتخب الفرنسي في تحقيق مُراده عندما استغل تمريرة خاطئة للاعب وسط أصحاب الأرض غوتي لوبيس الى زميله إيغور سوبيلديا، فانطلق بسرعته المعهودة من منتصف الملعب قبل ان يسددها من خارج المنطقة داخل المرمى (12).

وكاد مبابي يضيف الثاني سريعا إلا أن القائم الايسر حال دون ذلك (15).

وواصل ريال أفضليته المطلقة وأبعد ريميرو من على خط المرمى كرة من تسديدة صاروخية للبرازيلي إيدر ميليتاو (26).

وتلقى ريال مدريد ضربة موجعة بطرد هاوسن لعرقلته أويارسابال المنفرد من منتصف الملعب (32).

وتحولت السيطرة الى ريال سوسييداد الذي اندفع بقوة محاولا استغلال النقص العددي، لكن النادي الملكي زاد محنه بتسجيله للهدف الثاني إثر مجهود فردي رائع لمبابي على الجهة اليسرى اثر تمريرة من غولر فتلاعب بسوبيلديا وتوغل داخل المنطقة ممرّرا كرة على طبق من ذهب الى غولر الذي تلاعب بمدافعين وتابعها بيسراه من مسافة قريبة داخل المرمى (44).

ونزل أصحاب الارض بكل ثقلهم مطلع الشوط الثاني، وكاد بابلو مارين يدرك التعادل بتسديدة بيسراه ارتدت من ميليتاو والقائم قبل أن يشتتها (50).

وسدّد غوتي كرة “على الطاير” مرّت على مقربة من المرمى (53).

وابتسم الحظ أخيرا لسوسييداد عندما نال ركلة جزاء اثر لمسة يد للقائد داني كارفاخال، فانبرى أويارسابال بنجاح (56).

فوز أول لأتلتيكو

وحاول ريال امتصاص فورة منافسه بتسديدة لمبابي مرّت بجانب المرمى (61)، وتصدى كورتوا لمحاولتين من أويارسابال.

وتوقفت سلسلة انتصارات بلباو على أرضه وبين جمهوره أمام ضيفه ديبورتيفو ألافيس بهدف سجله لاعبه أليكس بيرينغير عن طريق الخطأ في مرمى فريقه (58).

وبعد ان استهل الموسم بصورة قوية عبر تحقيقه ثلاثة انتصارات، لم ينجح الفريق الباسكي في الحفاظ على سجله المثالي.

من جهته، عزّز ألافيس رصيده الى سبع نقاط في المركز السابع.

ووضع أتلتيكو مدريد حدا لمسلسل اخفاقاته وحقق فوزه الاول في أربع مباريات عندما تغلب على ضيفه فياريال بثنائية نظيفة.

وحملت هذه الثنائية توقيع بابلو باريوس (9) والأرجنتيني نيكولاس غونساليس (52).

وبات رصيد “روخيبلانكوس” خمس نقاط من فوز يتيم وتعادلين مقابل خسارة في المركز التاسع، فيما تجمّد رصيد فياريال الذي مُني بخسارته الأولى عند سبع نقاط في المركز الرابع.

وصعد خيتافي الى المركز الثالث مؤقتا بفوزه على الوافد حديثا ريال اوفييدو بهدفين نظيفين سجلهما ماريو مارتين (45+4) وبورخا مايورال (45+9).

وأكمل الضيوف المباراة بعشرة لاعبين اثر طرد مهاجمه الأوروغوياني فيديريكو فيناس في الدقيقة 80.

وهو الفوز الثالث تواليا لخيتافي فرفع رصيده الى تسع نقاط مقابل 3 نقاط لاوفييدو.