أمين مجلس التعاون يرحب بالبيان الرباعي بشأن النزاع في السودان

الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي

رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم السبت بالبيان المشترك الصادر عن الاجتماع الرباعي لكل من مصر والسعودية والإمارات والولايات المتحدة بشأن النزاع في السودان.

وأشاد البديوي في بيان صحفي بالمبادئ الواردة في البيان والتي أكدت على احترام سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وتيسير وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق إلى جميع أنحاء السودان وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وفقا للقانون الدولي الإنساني والانتقال إلى عملية سياسية شاملة وشفافة تقود إلى تشكيل حكومة مدنية ذات شرعية واسعة تعبر عن تطلعات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار.

وثمن البديوي الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن النزاع في السودان.

وأكد دعم دول مجلس التعاون الكامل لهذه الجهود الدولية والعربية واستعداد المجلس للتعاون مع مختلف الشركاء لتعزيز فرص السلام الدائم ورفع المعاناة عن الشعب السوداني الشقيق وضمان الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية واستقرارها.

وكانت المجموعة الدولية حول السودان والتي تضم السعودية والإمارات ومصر والولايات المتحدة قد أصدرت بيانا مشتركا يوم أمس الجمعة أكدت فيه التزامها بمجموعة مشتركة من المبادىء من اجل انهاء النزاع في السودان واعتبرت ان سيادته ووحدة وسلامة اراضيه امر اساسي لتحقيق السلام والاستقرار فيه وانهاء النزاع الذي تسبب بأسوأ أزمة إنسانية في العالم ويشكل مخاطر جسيمة على السلام والأمن الإقليميين.