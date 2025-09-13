سلطنة عمان ترحب بتبني الأمم المتحدة “إعلان نيويورك” بشأن فلسطين وتنفيذ حل الدولتين

وزارة الخارجية العمانية

أعربت سلطنة عمان اليوم السبت عن ترحيبها بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة “إعلان نيويورك” بشأن الحل السلمي للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.

ودعت وزارة الخارجية العمانية في بيان مجلس الأمن الدولي إلى دعم تنفيذ ما ورد في الإعلان إلى أفعال ملموسة تحقيقا للسلام العادل والدائم في المنطقة.

وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة يوم أمس الجمعة قرارا يقر “إعلان نيويورك” بشأن “تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين” حيث صدر القرار بأغلبية 142 دولة ومعارضة 10 وامتناع 12 أخرى عن التصويت.