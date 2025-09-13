جامعة الكويت تستقبل غدا 43843 طالبا وطالبة مع بدء العام الدراسي 2025 – 2026

جامعة الكويت

تستقبل جامعة الكويت غدا الاحد 43843 طالبا وطالبة منهم 6596 من المستجدين مع بدء العام الدراسي الجديد 2025 – 2026 موزعين على 15 كلية بمختلف التخصصات الأدبية والعلمية إلى جانب منتسبي الجامعة من هيئات أكاديمية وأكاديمية مساندة وإدارية.

وأعلنت الجامعة في بيان صحفي اليوم السبت عن استعدادها التام لتأمين كافة الخدمات اللازمة لضمان سير العملية التعليمية منها جاهزية المباني والمختبرات والقاعات الدراسية والمواقف وتهيئة كافة طاقاتها الإدارية والفنية لتوفير المناخ الجامعي الأمثل.

وأكدت الاستعداد التام وبذل مزيد من الجهد والعطاء للمحافظة على النظام والحالة الأمنية والسلامة العامة استمرارا لنهجها في حمل رسالة العلم والتعليم.

وتقدمت بالتهنئة إلى كافة منتسبي الجامعة متمنية لهم عاما حافلا بالإنجازات على المستوى الأكاديمي والتعليمي والطلابي.