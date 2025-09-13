الكويت تستضيف الاجتماع التنسيقي الثاني الكويتي – السعودي لتعزيز التعاون والتنسيق في مجال العمليات البحرية

الكويت والسعودية تعقدان الاجتماع التنسيقي الثاني لتعزيز مجالات التعاون والتنسيق في مجال العمليات البحرية

استضافت الكويت اليوم السبت الاجتماع التنسيقي الثاني الكويتي – السعودي لمناقشة وتعزيز مجالات التعاون والتنسيق المشترك في مجال العمليات البحرية بين القوتين في البلدين الشقيقين.

وذكرت رئاسة الأركان في بيان صحفي أن آمر القوة البحرية اللواء الركن بحري سيف الهملان استقبل بقاعدة محمد الأحمد البحرية مساعد قائد الاسطول الشرقي بالقوات البحرية الملكية السعودية اللواء الركن بحري منصور العتيبي والوفد المرافق له.

وأضافت ان الاجتماع تناول تبادل الخبرات في العمليات البحرية المشتركة والذي يأتي استكمالا لخطة برنامج العمل السنوية بين القوتين.