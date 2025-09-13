“إنفست جي بي” و”إنفستكورب” تعززان شراكتهما الاستراتيجية 

رئيس أول إدارة الاستثمارات العقارية في "إنفست جي بي " نورة الصانع والمدير الإقليمي لتوظيف الاستثمارات لدى شركة إنفستكورب محمد السادة

أعلنت شركة الخليج كابيتال للاستثمار “إنفست جي بي”، الذراع الاستثمارية لبنك الخليج، و”إنفستكورب”، المدير العالمي الرائد في مجال الاستثمارات البديلة، عن تعزيز شراكتهما الاستراتيجية عن طريق تقديم فرص استثمارية عقارية متنوعة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لعملاء “إنفست جي بي”.

وفي إطار التزامها بتقديم حلول استثمارية مبتكرة ومتنوعة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية ومتماشية مع احتياجات عملائها، تواصل شركة “إنفست جي بي” بناء علاقات استراتيجية مع شركاء عالميين لتوسيع نطاق خدماتها وفتح آفاق جديدة للوصول إلى فرص استثمارية متميزة في قطاعات رئيسية.

إنفست جي بي

نجحت “إنفست جي بي” منذ بداية شراكتها مع إنفستكورب بالدخول إلى سوق العقارات الأميركي مع التركيز الاستراتيجي على قطاعات الصناعات الخفيفة والسكن الطلابي، حيث استثمرت الشركة في محفظة متنوعة من الأصول الصناعية ووحدات السكن الطلابي في أسواق رئيسية عبر عدة فرص استثمارية. وتؤكد هذه الشراكات التزام “إنفست جي بي” بتقديم فرص استثمارية قابلة للتوسع في قطاعات مرنة ترتكز على أساسيات قوية وطلب طويل الأجل.

إنفستكورب

وتعد “إنفستكورب” ضمن أكبر خمسة مستثمرين عابرين للحدود في مجال العقارات الأمريكية خلال السنوات الخمس الماضية، وفقا لتقارير “Real Capital Analyatics”. وتتركز استراتيجيتها العقارية في الولايات المتحدة على قطاعات الصناعات والإسكان، والتي تشكل 98% من محفظتها العقارية الأمريكية، مما يجعلها الشريك المثالي لتطلعات “إنفست جي بي”.

وبهذه المناسبة، صرحت رئيس أول إدارة الاستثمارات العقارية في “إنفست جي بي ” السيدة / نورة الصانع: “توفر هذه الشراكة الاستراتيجية لعملائنا حلولاً استثمارية عقارية متنوعة ومبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما سنواصل تعزيز هذا التعاون مع إنفستكورب في سبيل اقتناص فرصاً استثمارية جديدة، بما في ذلك فرص استثمارية مستقبلية في قطاع السكن الطلابي، والتي تعكس التزام الطرفين بتوسيع نطاق الوصول إلى فئات أصول مرنة وعالية الأداء لعملائنا.”

من جانبه، قال المدير الإقليمي لتوظيف الاستثمارات لدى شركة إنفستكورب السيد/ محمد السادة: “على مدى الثلاثين عاماً الماضية، نمت إنفستكورب للعقارات لتصبح واحدة من أكثر مديري الاستثمارات العقارية نشاطًا على مستوى العالم. ففي قطاع الإسكان الطلابي وحده، قمنا بامتلاك وإدارة ما يقارب 20,000 سرير ضمن نحو 30 استثمارا. تركز استراتيجيتنا على استثمارات عقارية أساسية مضافة القيمة (Core-Plus) أو ذات قيمة مضافة في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تولد تدفقات نقدية قوية مع إمكانية تحقيق نمو في رأس المال عبر الإدارة النشطة والفرص القيمة. وتابع “لقد كانت شراكتنا مع إنفست جي بي مثمرة، ويسعدنا تعزيز تلك الشراكة بشكل أكبر ومواصلة الاستحواذ على تلك الفئة من الأصول.