الامين العام للجامعة العربية يرحب باعتماد الجمعية العامة قرارا حول حل الدولتين

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط البوم الجمعة باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كاسحة قرارا يؤيد “إعلان نيويورك” الصادر في يوليو الماضي بشأن تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وقال الأمين العام للجامعة في بيان إن التصويت الكاسح لصالح القرار يعكس إجماعا دوليا متزايدا حول ضرورة تنفيذ حل الدولتين مضيفا أن الدول التي لم تصوت لصالح القرار تقف في الجانب الخطأ من التاريخ.

وأكد أبو الغيط أن تنبي الجمعية العامة لهذا القرار يعزز مخرجات مؤتمر تنفيذ حل الدولتين ويزيد من الزخم العالمي حوله لا سيما في ضوء اعتزام عدد من الدول الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال الأيام المقبلة بالتزامن مع انعقاد المؤتمر على مستوى القمة في 22 سبتمبر الحالي.