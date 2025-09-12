“التعاون الإسلامي” ترحب باعتماد الأمم المتحدة “إعلان نيويورك” بشأن حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية

منظمة التعاون الإسلامي

رحبت منظمة التعاون الإسلامي بالقرار التاريخي للجمعية العامة للأمم المتحدة الذي تم اعتماده اليوم الجمعة بأغلبية ساحقة المتضمن “إعلان نيويورك” ومرفقاته الصادر عن “المؤتمر الدولي للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين”.

وقالت المنظمة في بيان إن ذلك يشكل إجماعا والتزاما دوليا على العمل تجاه قيام الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

وثمنت المنظمة الدور الريادي الذي اضطلعت به المملكة العربية السعودية وفرنسا لرئاستهما أعمال المؤتمر ولجهودهما الحثيثة والمشتركة في حشد الدعم لتبني الوثيقة الختامية وصياغتها بالتشاور مع رؤساء مجموعات العمل.

وأعربت عن فائق شكرها لجميع الدول التي شاركت في رعاية هذا القرار وصوتت لصالح اعتماده في الجمعية العامة مجسدة بذلك دعمها للسلام والعدالة والشرعية الدولية.

ودعت جميع الدول إلى الاضطلاع بمسؤولياتها والانتقال فورا إلى التنفيذ الفعلي للإجراءات الواردة في “إعلان نيويورك” بما في ذلك الاعتراف الكامل بدولة فلسطين ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة والضغط على قوة الاحتلال لوقف جرائم الاحتلال والعدوان والاستيطان والتهجير والتدمير والتجويع بحق الشعب الفلسطيني.

وجددت المنظمة التزامها بالعمل والتعاون مع جميع الأطراف الدولية لضمان تنفيذ هذا الإعلان بما يؤدي إلى تمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت بأغلبية ساحقة في وقت سابق من اليوم قرارا يقر “إعلان نيويورك” بشأن “تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين”.

ويتضمن الإعلان الاتفاق على العمل المشترك لإنهاء الحرب في قطاع غزة والتوصل إلى تسوية عادلة وسلمية ودائمة للصراع بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي بناء على “التطبيق الفعال لحل الدولتين”.