قطر ترحب باعتماد الأمم المتحدة “إعلان نيويورك” بشأن حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية

رحبت دولة قطر اليوم الجمعة باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة “إعلان نيويورك” بشأن تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة الصادر عن المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين.

واعتبرت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن اعتماد القرار بغالبية 142 صوتا يعكس التأييد الدولي الواسع للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ويتسق مع إعلان عدد من الدول عزمها الاعتراف بدولة فلسطين خلال شهر سبتمبر الجاري.

وأعربت الوزارة عن تقدير دولة قطر لجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة والجمهورية الفرنسية الصديقة التي أسهمت في صدور الإعلان واعتماده في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وجددت موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.