مصر ترحب باعتماد الأمم المتحدة قرارا يؤيد “إعلان نيويورك” بشأن حل الدولتين

وزارة الخارجية المصرية

رحبت مصر اليوم الجمعة باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يؤيد “إعلان نيويورك” بشأن تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة والذي يعد نتاجا لمؤتمر الأمم المتحدة رفيع المستوى حول “التسوية السلمية لقضية فلسطين وتطبيق حل الدولتين” الذي عقد في يوليو الماضي برئاسة مشتركة من السعودية وفرنسا.

وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة أن حصول القرار على تأييد 142 دولة هو دليل دامغ على التأييد الدولي واسع النطاق للحقوق الفلسطينية المشروعة وعلى رأسها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وطالبت في هذا الصدد كافة الدول المؤيدة للقرار بتضافر الجهود للعمل على تنفيذ مخرجات المؤتمر بما يكفل استعادة عملية السلام في الشرق الأوسط ووضع حد للسياسات العدوانية الإسرائيلية.

وشددت مصر على أن تلك الغاية لن تتحقق سوى من خلال بذل جهود مكثفة للتوصل لإيقاف لإطلاق النار في قطاع غزة ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية السافرة واستخدامها التجويع والحصار كسلاح من أجل إجبار الشعب الفلسطيني على التهجير وترك أرضه وهو ما ترفضه مصر تحت أي مسمى أو ذريعة.