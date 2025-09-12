×
×

وكالة فيتش تخفّض التصنيف الائتماني لفرنسا مشيرة إلى تراجع ماليتها العامة

صورة أرشيفية
اقتصاد
نُشر :
س
س

خفّضت وكالة فيتش الجمعة التصنيف الائتماني لفرنسا إلى إيه إيجابي (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك على خلفية الاضراب السياسي المستمر في البلاد وانعدام اليقين المحيط بميزانيتها والذي يعوق خفض العجز في المالية العامة المتدهورة.

واعتبرت وكالة التصنيف الائتماني الأميركية أن “سقوط الحكومة في تصويت على الثقة يبيّن التفكك والاستقطاب المتزايد في السياسة الداخلية”، مضيفة أن “انعدام الاستقرار هذا يضعف قدرة النظام السياسي على إنجاز تقشّف مالي كبير”، ومعتبرة أنه من غير المحتمل خفض العجز العام إلى ما دون 3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي بحلول العام 2029، وهو هدف كانت حدّدته الحكومة السابقة.

اقرأ ايضا

مقتل شرطية فرنسية طعناً بسكين في هجوم “إرهابي” على مركز للشرطة جنوب غربي باريس
نتفليكس: انخفاض في أسهم الشركة وسط مخاوف من انتهاء الطفرة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا
نتائج الرقم القياسي لأسعار العقار السعودي في الربع الأول من 2021


Web Design & SEO by WebVue