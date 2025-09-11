تسارع التضخم في أميركا إلى 2.9% خلال أغسطس

صورة تعبيرية

تسارع معدل التضخم في أميركا خلال أغسطس آب على أساس سنوي لكن وفقاً لتوقعات المحللين.

ووفقاً للبيانات الصادرة اليوم الخميس، الحادي عشر من سبتمبر أيلول، عن مكتب إحصاءات العمل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنحو 2.9% الشهر الماضي، مقابل 2.7% في يوليو تموز، وهي نفس توقعات المحللين.

وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر بنحو 0.4% في أغسطس آب، مقابل زيادة بنسبة 0.2% في يوليو تموز، لكن أعلى من التوقعات 0.3%.

أما على مستوى التضخم الأساسي، والذي يستثني الطعام والطاقة، فقد سجل 0.3% على أساس شهري، و3.1% على أساس سنوي، وفقاً للتوقعات.

ويأتي هذا التقرير بعد يوم واحد من صدور بيانات أسعار المنتجين في أميركا، والتي أظهرت تراجعاً في المؤشر بنحو 0.1% على أساس شهري.

كما تأتي قبل أسبوع واحد من اجتماع الفدرالي الأميركي، وسط توقعات بخفض معدل الفائدة بنحو 25 نقطة أساس.