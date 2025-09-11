بريطانيا تقيل سفيرها في الولايات المتحدة بسبب صلاته بجيفري إبستين

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يُصدر إعلانًا تجاريًا بحضور السفير البريطاني لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض في واشنطن العاصمة

أعلنت بريطانيا الخميس إقالة سفيرها في الولايات المتحدة بيتر ماندلسون بسبب صلاته برجل الأعمال الراحل جيفري إبستين المتهم بالاتجار بالقاصرات، وذلك قبل أيام من زيارة الرئيس دونالد ترامب الرسمية إلى المملكة المتحدة.

وقالت الخارجية البريطانية في بيان إن رسائل البريد الإلكتروني بين الدبلوماسي المخضرم البالغ 71 عاما ورجل المال الأميركي التي كشف عنها هذا الأسبوع “تظهر أن عمق ونطاق علاقة بيتر ماندلسون مع جيفري إبستين يختلفان كليا عما كان معروفا في وقت تعيينه”.

وأضافت أنه “في ضوء ذلك، واحتراما لضحايا جرائم إبستين، فقد تمت إقالته من منصب السفير بأثر فوري”.