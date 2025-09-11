القنصل العام للكويت يؤكد أمام قمة هونغ كونغ الالتزام بأهداف مبادرة “الحزام والطريق”

جانب من مشاركة وفد الكويت في أعمال قمة مبادرة "الحزام والطريق"

أكد القنصل العام لدولة الكويت في هونغ كونغ وماكاو السفير ناصر الغانم اليوم الخميس التزام دولة الكويت بأهداف مبادرة (الحزام والطريق) مشيرا إلى انضمامها المبكر للمبادرة منذ عام 2014 وانسجامها مع أهداف رؤية (الكويت 2035).

وقال القنصل الغانم في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش مشاركته في قمة (الحزام والطريق) إن دولة الكويت تثمن الجهود المبذولة في تنظيم هذا المحفل الدولي البارز مشيرا إلى حرصها على المشاركة الفاعلة من خلال وفد كويتي متنوع يضم ممثلين عن وزارة المالية وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر وغرفة تجارة وصناعة الكويت وشركة نفط الكويت وشركة البترول الوطنية الكويتية والشركة الكويتية لنفط الخليج.

وأعرب الغانم عن تقديره للجهات المنظمة لقمة الحزام والطريق ممثلة في حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ومجلس تنمية التجارة في هونغ كونغ مثمنا مشاركة الوفود الكويتية في هذا الحدث والتي تجسد التزام دولة الكويت بأهداف مبادرة (الحزام والطريق).

وأوضح أن دولة الكويت تركز على قطاعات استراتيجية مثل البنية التحتية والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية والتكنولوجيا الخضراء والتجارة والاستثمار والابتكار معتبرا أنها محركات أساسية لتحقيق النمو المستدام وبناء المدن الذكية.

وأشار إلى أهمية العمل الجماعي في مواجهة التحديات العالمية بما في ذلك مخاطر الأمن السيبراني واتساع الفجوة الرقمية وتقلبات الأسواق والأوضاع الجيوسياسية داعيا إلى تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية لضمان سلاسل التوريد وتعزيز التعاون.

وجدد الغانم التأكيد على سياسة الانفتاح التي تنتهجها دولة الكويت وما تتمتع به من بيئة استثمارية جاذبة داعيا الشركاء الدوليين إلى اغتنام الفرص المتاحة ضمن مشاريع التنمية الكبرى لرؤية (الكويت 2035).

واختتم الغانم تصريحه بالتشديد على أن ما تتمتع به الكويت من استقرار وأمن وموقع استراتيجي وقدرات استثمارية كبيرة يجعلها مركزا إقليميا وعالميا متميزا معربا عن استعدادها لتعزيز التعاون وتحقيق المنفعة المشتركة مع شركاء مبادرة (الحزام والطريق).