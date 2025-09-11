أمير قطر يتلقى رسالة شفهية من الرئيس المصري تتصل بدعم القاهرة للدوحة وتضامنها معها

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد مع وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج المصري الدكتور بدر عبدالعاطي

تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد اليوم الخميس رسالة شفهية من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تتصل بدعم القاهرة للدوحة وتضامنها معها وإدانتها لهجوم الاحتلال الإسرائيلي الغادر ضد قطر.

وقال الديوان الأميري القطري في بيان إن وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبدالعاطي نقل الرسالة خلال استقبال أمير قطر له بمكتبه في الديوان الأميري بالعاصمة الدوحة.

وفي بداية المقابلة نقل وزير الخارجية المصري إلى أمير قطر تحيات أخيه الرئيس المصري وتأكيده موقف بلاده الرافض لأي عمل يمس أمن قطر واستقرارها وسيادتها وإدانته لهجوم الاحتلال الإسرائيلي الغادر الذي استهدف الدوحة والذي يعد خرقا للقانون الدولي.

وأكد الرئيس السيسي في الرسالة وقوف مصر وتضامنها مع قطر وشعبها ودعمها الكامل لأي قرار تتخذه.

من جانبه حمل أمير قطر وزير الخارجية المصري تحياته إلى أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي معربا عن شكره وتقديره للرئيس المصري على مشاعره الأخوية الصادقة ومساندة مصر لدولة قطر متمنيا له دوام التوفيق والسداد وللشعب المصري الشقيق مزيدا من التقدم والازدهار.

كما جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة.

وكان الاحتلال الإسرائيلي شن الأول من أمس الثلاثاء غارة جوية على الدوحة استهدف مقرات سكنية تضم عددا من قيادات المكتب السياسي لحركة (حماس) الفلسطينية في عمل عدواني أثار إدانات عربية ودولية واسعة وتضامنا مع دولة قطر.