اليابان تدين الاعتداء على قطر وتدعو إلى العودة لمحادثات إيقاف إطلاق النار في غزة

كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي

دانت اليابان بشدة اليوم الأربعاء الاعتداء الإسرائيلي على قطر محذرة من أن هذه الخطوة تقوض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إيقاف إطلاق النار في غزة وتعرض الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط للخطر.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي في بيان “تدين اليابان بشدة هذا العمل.. في الوقت الراهن تتمثل القضايا الأكثر إلحاحا في تحقيق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى”.

ودعا الاحتلال الإسرائيلي إلى “العودة فورا إلى المحادثات والعمل بإخلاص من أجل تحقيق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى”.

وقال “وفي هذا الوقت الذي تبذل فيه جهود دبلوماسية جادة من قبل الدول المعنية بما فيها قطر فإن الهجوم الإسرائيلي يعيق الجهود الدبلوماسية ويهدد سيادة قطر وأمنها فضلا عن الاستقرار الإقليمي”.

وأكد كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية تضامن بلاده مع قطر مؤكدا أهمية تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط في السياسة الخارجية لطوكيو.

وشدد على أن اليابان “ستواصل بذل كل جهد دبلوماسي ضروري لمنع تفاقم الوضع”.