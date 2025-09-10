الفلبين تعرب عن أسفها لهجوم الاحتلال على الدوحة وتدعو لوقف دائم لإطلاق النار في غزة

وزارة الخارجية الفلبينية

أعربت الفلبين اليوم الأربعاء عن أسفها الشديد للهجوم الذي وقع في العاصمة القطرية الدوحة واستهدف قادة من حركة (حماس) الفلسطينية داعية إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

واعتبرت وزارة الخارجية الفلبينية في بيان أن الهجوم “انتهاك جسيم” للقانون الدولي وللمبادئ الأساسية المتعلقة بالسيادة والسلامة الإقليمية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت الحاجة الملحة لأن تتفق الأطراف المتنازعة في غزة على وقف فوري ودائم لإطلاق النار والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وضمان حماية المدنيين والعمل من أجل تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في منطقة الشرق الأوسط.

وشن الاحتلال الاسرائيلي أمس غارة جوية على الدوحة استهدفت مقرات سكنية تضم عددا من قيادات المكتب السياسي لحركة (حماس) الفلسطينية في عمل عدواني أثار إدانات عربية ودولية واسعة وتضامنا مع دولة قطر.