روسيا تدين هجوم الاحتلال على قطر وتدعو إلى تجنب التصعيد بالمنطقة

مبنى وزارة الخارجية الروسية

دانت روسيا اليوم الأربعاء هجوم الاحتلال الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة معتبرة أنه انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن “الضربات الإسرائيلية تمثل خطوة خطرة قد تؤدي إلى مزيد من التوتر في المنطقة” مؤكدة أهمية الحلول السلمية والسياسية لضمان الاستقرار الإقليمي وتعزيز الأمن الدولي.

أضافت أن موسكو تدعو جميع الأطراف المعنية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي أي تصعيد مشددة على ضرورة الحوار والدبلوماسية لحماية الأمن والسلام.

وشن الاحتلال الاسرائيلي أمس غارة جوية على الدوحة استهدفت مقرات سكنية تضم عددا من قيادات المكتب السياسي لحركة (حماس) الفلسطينية في عمل عدواني أثار إدانات عربية ودولية واسعة وتضامنا مع دولة قطر.