الاتحاد الإفريقي يدين الهجوم الإسرائيلي على قطر ويحذر من مخاطر التصعيد في الشرق الأوسط

الاتحاد الإفريقي

دان محمود علي يوسف رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي اليوم الثلاثاء بشدة اعتداء الكيان الإسرائيلي على قطر محذرا من أن هذا الهجوم من شأنه أن يزيد الأوضاع الهشة في منطقة الشرق الأوسط تعقيدا وخطورة.

وأكد رئيس المفوضية في بيان أن هذا الاعتداء يشكل تهديدا مباشرا للسلم الإقليمي مجددا دعوة الاتحاد الإفريقي إلى ضبط النفس واحترام سيادة الدول وحماية المدنيين.

كما نوه بالدور البارز الذي تضطلع به دولة قطر في مجالات السلام والوساطة والدبلوماسية مشددا على الحاجة الملحة إلى إحياء الحوار سعيا نحو تحقيق سلام عادل ودائم في منطقة الشرق الأوسط.